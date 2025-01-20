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Источник: "Наполи" проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Махачкала

Итальянский клуб «Наполи» присматривается к полузащитнику махачкалинского «Динамо» Абакару Гаджиеву.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"
По информации Sport24, итальянский клуб «Наполи» присматривается к полузащитнику махачкалинского «Динамо» Абакару Гаджиеву. Вчера представители неаполитанцев прибыли в Аланию, где проходит сбор команды, чтобы лично пообщаться с 21-летним футболистом после его вечерней тренировки.

Абакар Гаджиев стал игроком махачкалинского «Динамо» зимой 2021 года. Он перешёл в этот клуб на правах свободного агента из академии московского «Динамо».

В текущем сезоне Гаджиев принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом. Кроме того, он сыграл 6 матчей в Кубке России, где забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом «Динамо» действует до лета 2027 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро. Его основная позиция — атакующий полузащитник, однако он также может сыграть на позиции левого вингера.

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