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Смородская - о трансфере Луиса Энрике: молодец,"Зенит"!

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на переход в петербургский "Зенит" бразильского вингера Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, это серьезное усиление. Реально хороший футболист. Молодой игрок, силен скоростью и дриблингом. Молодец,"Зенит"!", приводит слова Смородской "Матч ТВ".

20 января петербургский "Зенит" объявил о достижении договорённости с бразильским "Ботафого", в результате которого в российский клуб перешёл 24-летний вингер Луис Энрике. Контракт с этим футболистом сине-бело-голубые подписали по схеме "4+1". По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского игрока составляет 22 млн евро.

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