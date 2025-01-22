"Мне кажется, это серьезное усиление. Реально хороший футболист. Молодой игрок, силен скоростью и дриблингом. Молодец,"Зенит"!", приводит слова Смородской "Матч ТВ".
20 января петербургский "Зенит" объявил о достижении договорённости с бразильским "Ботафого", в результате которого в российский клуб перешёл 24-летний вингер Луис Энрике. Контракт с этим футболистом сине-бело-голубые подписали по схеме "4+1". По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского игрока составляет 22 млн евро.
Смородская - о трансфере Луиса Энрике: молодец,"Зенит"!
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на переход в петербургский "Зенит" бразильского вингера Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"