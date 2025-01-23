- Пока мы толком не знаем, что с ним случилось. Руководство и тренерский штаб в курсе ситуации. Может, они уже не надеются на Бителло. Если он решил покинуть клуб, то ничего не поделаешь. Конечно, Бителло – сильный футболист, его трудно будет заменить, - цитирует Ковтуна Metaratings.
Напомним, 25-летний бразильский футболист не вернулся в расположении бело-голубых на зимние сборы. В СМИ ранее была информация, что Бителло хочет покинуть "Динамо". Сообщалось, что в его услугах заинтересован бразильский клуб "Ботафого".
Бителло в этом сезоне выходил на поле в составе "Динамо" в 21 матче, в которых отметился одним забитым мячом сделал 10 ассистов на своих партнеров.
Трудовой договор полузащитника с бело-голубыми действует до лета 2028 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.
Ковтун: Бителло - сильный футболист, его трудно будет заменить
Экс-футболист "Динамо" Юрий Ковтун дал свой комментарий по поводу ситуации с полузащитником столичной команды Бителло.
Фото: ФК "Динамо"