«Пока у нас нет усиления. Молодые ребята прогрессируют. Мы делали ставку на своих футболистов, ищем усиление за счет внутренних ресурсов: Жемалетдинов, Койта, Шуманский. Те игроки, которые не играли много в первой части сезона. Пока они правильно пользуются своим шансом», — заявил Николич «Матч ТВ».
ЦСКА уже успел провести два товарищеских матча в рамках зимних сборов. В обоих встречах команда одержала разгромную победу, забив в общей сложности семь мячей. Два гола на счету Койты, ещё два — у Глебова, а один мяч забил Шуманский.
В первой части сезона эти игроки забили лишь два гола на всех, оба мяча в рамках Кубка России.
Николич: ищем усиление ЦСКА за счет игроков, которые не играли много в первой части сезона
Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что клуб продолжает искать усиление за счёт внутренних резервов команды.
Фото: ФК ЦСКА