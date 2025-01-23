Вратарь "Динамо" Волк рассказал, как отреагировал на то, что "Наполи" наблюдали за их тренировками

«Есть к чему стремиться. Раз такие слухи появляются, значит, нужно не снижать требования к себе, работать, и такие клубы, как «Наполи», будут интересоваться нашими футболистами. Вдруг на меня приехали посмотреть? Все возможно, посмотрим. Я готов показывать максимум, дальше будет видно», — отметил Волк в беседе с «Матч ТВ».
Давид Волк выступает за Динамо Махачкала с зимы 2023 года. В текущем сезоне провел 21 матч за Динамо, оставив ворота сухими 8 раз. Текущая рыночная стоимость составляет 1,5 миллиона евро по версии Transfermarkt. Контракт 23-летнего голкипера действует до конца июня 2026 года.