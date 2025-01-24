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Хавбек "Балтики" Осипов - о Дзюбе: он лидер, ведет партнеров за собой

Полузащитник "Балтики" Александр Осипов оценил качества форварда "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
- Видно, что Дзюба - это игрок высокого уровня. То, как он распоряжается своей массой, ростом, лидерские качества, которые берет на себя. У тебя команда постоянно жива на поле за счет Дзюбы, потому что он всегда разговаривает, подсказывает, направляет. Он лидер, ведет партнеров за собой.

Центральный нападающий Артем Дзюба стал игроком "Акрона" в сентябре прошлого года. Летом футболист покинул по истечении контракта московский "Локомотив", за который выступал с зимы 2023 года, став свободным агентом. В составе тольяттинской команды 36-летний форвард провел 10 матчей в российской Премьер-лиге и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи на партнеров. Также в активе Дзюбы одна игра к текущем розыгрыше Кубка России, в которой он не отличился голевыми действиями.

Источник: "РБ Спорт"

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