- Видно, что Дзюба - это игрок высокого уровня. То, как он распоряжается своей массой, ростом, лидерские качества, которые берет на себя. У тебя команда постоянно жива на поле за счет Дзюбы, потому что он всегда разговаривает, подсказывает, направляет. Он лидер, ведет партнеров за собой.
Центральный нападающий Артем Дзюба стал игроком "Акрона" в сентябре прошлого года. Летом футболист покинул по истечении контракта московский "Локомотив", за который выступал с зимы 2023 года, став свободным агентом. В составе тольяттинской команды 36-летний форвард провел 10 матчей в российской Премьер-лиге и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи на партнеров. Также в активе Дзюбы одна игра к текущем розыгрыше Кубка России, в которой он не отличился голевыми действиями.
Источник: "РБ Спорт"
Хавбек "Балтики" Осипов - о Дзюбе: он лидер, ведет партнеров за собой
Полузащитник "Балтики" Александр Осипов оценил качества форварда "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"