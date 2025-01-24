- ЦСКА неплохо играет при Марко Николиче и может попасть в тройку. Но, пожалуй, не имеет шансов на чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне. Не надо забывать, что у армейцев новый тренер. Посмотрим, как «красно?синие» проведут зимние сборы и начнут вторую часть сезона.
ЦСКА набрал 31 очко в 18 турах и ушел на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая шестое место в турнирной таблице. Подопечные Марко Николича, который возглавил "армейцев" минувшим летом, отстают от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" на восемь очков. От призовой тройки красно-синих отделяет на данный момент шесть баллов.
В первом матче для ЦСКА в весенней части РПЛ московская команда сыграет на выезде против "Зенита". Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" 1 марта.
Источник: "РБ Спорт"
Семшов: ЦСКА не имеет шансов на чемпионство в этом сезоне
Экс-хавбек сборной России Игорь Семшов оценил шансы "армейцев" на золотые медали в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА