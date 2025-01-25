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Ливерпуль
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ИпсвичЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен
Саутгемптон
1 - 3 1 3
НьюкаслЗавершен
Борнмут
5 - 0 5 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Челси2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

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Мальорка
0 - 1 0 1
БетисЗавершен
Атлетико
1 - 1 1 1
ВильярреалЗавершен
Севилья
0 - 1 0 1
Эспаньол2 тайм
Вальядолид
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Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Фрайбург
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БаварияЗавершен
Боруссия Д
2 - 2 2 2
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 2 2 2
БайерЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
ШтутгартЗавершен
Аугсбург
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
1 - 0 1 0
Бохум2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

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Комо
1 - 2 1 2
АталантаЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
Ювентус2 тайм
Эмполи
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БолоньяНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

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Монако
3 - 2 3 2
РеннЗавершен
Страсбург
0 - 1 0 1
Лилль1 тайм
ПСЖ
23:05
РеймсНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 3 2 3
БорацЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
Чэнду ЖунчэнЗавершен
Оренбург
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Струга Трим-ЛумЗавершен

Смородская: трудно сказать, кто станет чемпионом России. Очень хорошо, что в РПЛ возросла конкуренция

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась с Rusfootball.info мнением по поводу борьбы за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Как считаете, кто весной станет чемпионом страны?
- Трудно сказать. Очень хорошо, что в чемпионате возросла конкуренция. Там и "Спартак", и "Краснодар" неплохо выглядят. Но сложно говорить, кто будет чемпионом весной по итогам. Борьбу за первое место, думаю, будут вести "Зенит", "Краснодар", "Спартак", "Локомотив". Может быть, ещё к ним присоединится ЦСКА. Хотя не уверена - посмотрим.
- А "Динамо"?
- Нет у меня уверенности в них.
- Какую позицию на поле нужно укрепить "Локомотиву"?
- Атаку нужно укрепить.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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