- Как считаете, кто весной станет чемпионом страны?
- Трудно сказать. Очень хорошо, что в чемпионате возросла конкуренция. Там и "Спартак", и "Краснодар" неплохо выглядят. Но сложно говорить, кто будет чемпионом весной по итогам. Борьбу за первое место, думаю, будут вести "Зенит", "Краснодар", "Спартак", "Локомотив". Может быть, ещё к ним присоединится ЦСКА. Хотя не уверена - посмотрим.
- А "Динамо"?
- Нет у меня уверенности в них.
- Какую позицию на поле нужно укрепить "Локомотиву"?
- Атаку нужно укрепить.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Смородская: трудно сказать, кто станет чемпионом России. Очень хорошо, что в РПЛ возросла конкуренция
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась с Rusfootball.info мнением по поводу борьбы за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"