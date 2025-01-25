«Все привыкли к бразильцам. На это была ставка, что они повысят уровень игры в «Зените». Но всему хорошему рано или поздно наступает конец. Бразильцы устали от «Зенита» и хотят домой. Это заметно, что они снижают планку престижа клуба», — сказал Боярский «СЭ».
20 января «Зенит» объявил о переходе Артура в бразильский «Ботафого». После окончания текущего сезона туда же отправится Вендел. В зимнее трансферное окно команда усилилась экс-вингвером «Ботафого» Луисом Энрике. 22 января «Зенит» также подтвердил, что Клаудиньо перейдёт в катарский «Аль-Садд».
«Зенит» шесть лет подряд становится чемпионом России. В текущем сезоне команда занимает второе место, набрав 39 очков. Лидирующий «Краснодар» имеет столько же очков, но опережает «Зенит» по дополнительным показателям.
Боярский: уставшие бразильцы снижают планку престижа "Зенита"
Народный артист России Михаил Боярский поделился своим мнением о трансферной активности «Зенита».
Фото: ФК "Зенит"