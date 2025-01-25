Сообщается, что за досрочное расторжение арендного соглашения волжане получат определенную компенсацию. Однако на данный момент пока неизвестно, в какой форме будет осуществлена эта компенсация: как финансовая выплата или как замена арендованного игрока. Кроме того, клубы должны объявить о достигнутой договоренности в понедельник, 27 января.
Напомним, 25-летний футболист, который принадлежит "армейскому" клубу и последние полгода выступал на правах аренды в "Крыльях Советов", после зимнего отпуска не приехал в Турцию на сборы самарской команды в Турцию. По информации СМИ, ЦСКА согласились продать Мендеса в чилийский "Коло-Коло" за 800 тысяч долларов.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Крылья Советов" и ЦСКА договорились о досрочном прекращении аренды Мендеса
По информации СМИ, самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА договорились о досрочном прекращении аренды чилийского полузащитника Виктора Мендеса.
Фото: ПФК ЦСКА