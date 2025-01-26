Ранее стало известно, что московское "Динамо" заинтересовано в услугах 25-летнего футболиста, у которого контракт с "Ростовом" рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.
В текущем сезоне Данил Глебов в составе "Ростова" в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 4 жёлтые карточки. Кроме того, на сегодняшний день на счету хавбека 13 матчей в составе сборной России.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Стала известна минимальная цена "Ростова" для продажи Глебова в "Динамо"
По информации СМИ, футбольный клуб "Ростов" не намерен продавать опорного полузащитника Данила Глебова московскому "Динамо" дешевле, чем за 10 млн евро.
Фото: ФК "Ростов"