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Стала известна минимальная цена "Ростова" для продажи Глебова в "Динамо"

По информации СМИ, футбольный клуб "Ростов" не намерен продавать опорного полузащитника Данила Глебова московскому "Динамо" дешевле, чем за 10 млн евро.
Фото: ФК "Ростов"
Ранее стало известно, что московское "Динамо" заинтересовано в услугах 25-летнего футболиста, у которого контракт с "Ростовом" рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.

В текущем сезоне Данил Глебов в составе "Ростова" в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 4 жёлтые карточки. Кроме того, на сегодняшний день на счету хавбека 13 матчей в составе сборной России.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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