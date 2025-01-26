"Возможно, чемпионство другого клуба даст какого-то интереса. Понятно, что "Зенит" самый богатый клуб России, у них огромный ресурс. И в принципе, болельщикам хочется увидеть нового чемпиона, как и везде, как в Англии это было с "Сити". Российскому футболу это даст надежду на конкуренцию, на то, что у нас все не решено на бумаге перед сезоном — чемпионом будет "Зенит", а что у других клубов есть реальный шанс побороться и занять первое место", - приводит слова Магкеева "РБ Спорт".
Последние шесть сезонов подряд чемпионом России по футболу становился петербургский "Зенит". В текущем сезоне подопечные Сергея Семака с 39-ю набранными очками после 18-го тура Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице второе место, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям.
В матче 19-го тура, который станет первым после зимнего перерыва, "Зенит" 1 марта в Санкт-Петербурге сыграет против московского ЦСКА, который на данный момент с 31-м очком располагается на шестой строчке.
Магкеев: чемпионство не "Зенита", а другого клуба даст российскому футболу надежду
Защитник нижегородского "Пари НН" Станислав Магкеев поделился своим мнением, пойдет ли на пользу российскому футболу, если чемпионом станет не "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"