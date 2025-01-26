"Будущее Лукаса? Он счастлив в "Краснодаре", - приводит слова Риверо "РБ Спорт".
Лукас Оласа выступает за "Краснодар" с августа 2023 года, когда его за 2 млн евро выкупили у испанского "Реал Вальядолид". С тех пор уругваец принял участие в 50 матчах, в которых забил 1 гол, отдал 3 голевые передачи и получил 8 желтых карточек. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года с возможностью продления на ещё один сезон.
Агент защитника "Краснодар" Оласы высказался о будущем уругвайца
Пабло Риверо, агент уругвайского защитника "Краснодара" Лукаса Оласы, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"