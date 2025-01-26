"В последнее время "Зенит" совершал неплохие сделки. Клуб не только покупает, но и хорошо расстается с игроками. Практика показывает, что "Зенит" умеет выгодно продавать своих игроков», - цитирует Семина "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнил бразильский вингер Луис Энрике из "Ботафого". Трансфер оценивается в 33 миллиона евро. В обратном направлении летом 2025 года проследует полузащитник Вендел, а вингер Артур присоединился к бразильскому клубу уже сейчас.
За трансфер Артура "Ботафого" заплатил 10 миллионов евро. Год назад сине-бело-голубые приобрели полузащитника у "Палмейраса" за 15 миллионов. Вендел переходил в "Зенит" из "Спортинга" за 20.3 миллиона евро в октябре 2020 года. "Ботафого" заплатит за его трансфер 20 миллионов.
Полузащитник Клаудиньо перешел из "Зенита" в катарский "Аль-Садд" за 20 миллионов евро. В августе 2021 года его трансфер обошелся "Зениту" в 12 миллионов.
Семин: практика показывает, что "Зенит" умеет выгодно продавать игроков
Российский тренер Юрий Семин высказался о работе "Зенита" на трансферном рынке.
Фото: официальный сайт "Зенита"