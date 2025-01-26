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Мостовой - о желании Зиньковского покинуть "Спартак": он пригодится любому клубу

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о желании Антона Зиньковского покинуть "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Удивительно, что он не играл и даже не выходил на замены в концовках матчей. Мы все помним, что его даже со скамейки не выпускали. Казалось, что уже тогда есть какая-то договоренность с клубом, что Антон хочет уйти, раз на него не рассчитывают. Так-то он очень хороший футболист, один из лучших, и пригодится любому клубу", - цитирует Мостового "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что игрок может перейти в московский "Локомотив".

Антон Зиньковский выступает за московский "Спартак" с лета 2022 года, ранее полузащитник был игроком самарских "Крыльев Советов" и "Чертаново". Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 87 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 11 результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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