- Важно, кого возьмут на место Клаудиньо, потому что он был одним из главных игроков команды, несмотря на то что последние шесть-девять месяцев был не так ярок. Очень важно для "Зенита", как быстро футболист, пришедший на место Клаудиньо, адаптируется к чемпионату, - сказал Аршавин в эфире "Матч премьер".
Напомним, 22 января "Зенит" сообщил о переходе 27-летнего Клаудиньо в катарский клуб "Аль-Садд". Бразилец выступал в составе сине-бело-голубых с 2021 года.
За это время он провел за клуб 121 матч, в которых забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу. В составе "Зенита" футболист трижды выигрывал РПЛ, трижды побеждал в Суперкубке России и один раз выигрывал Кубок России.
"Зенит" в текущем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 18 турах 39 очков. В 19-м туре "Зенит" дома примет ЦСКА, встреча пройдет 2 марта.
Аршавин: важно, кого в "Зенит" возьмут на место Клаудиньо
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался об уходе из петербургского клуба бразильца Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"