По информации Карпова, «Зенит» проявляет интерес к правому защитнику «Локомотива» Александру Сильянову. «Локомотив» готов рассмотреть возможность продажи Сильянова в «Зенит» за 6 миллионов евро, а также включить в сделку Коваленко.
У Александра Коваленко в Оренбурге есть опция самовыкупа + опция обратного выкупа для Зенита.
Для «Локомотива» такой переход будет выгодным, поскольку он сможет получить нового центрального полузащитника, а полученные средства можно будет использовать для покупки нападающего. В ином случае «Локомотив» не согласится на сделку за сумму меньше 8 миллионов евро плюс бонусы.
Карпов: "Локомотив" готов продать Сильянова "Зениту" за 6 миллионов евро плюс Коваленко
Московский «Локомотив» согласен отпустить Александра Сильянова за 6 миллионов евро и Коваленко, но клуб не намерен снижать цену ниже 8 миллионов плюс бонусы.
Фото: ФК "Локомотив"