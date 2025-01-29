— Они ["Арсенал"] вышли — запрос на аренду. Говорят: "Год хотим тебя посмотреть. Если будет всё нормально, подпишем". Вот так.
— А ты сам хотел?
— Нет, не хотел.
— Хотел полноценный контракт, но не аренду?
— Да. А то я пойду — там не получится… Как-то нет. Знаешь, я был уверен, что мы нормально сыграем с Лёней Слуцким [на Евро-2016]. Оставалось три дня, надо было газовать. "Динамо" было против — приводит слова Кокорина "Чемпионат" со ссылкой на подкаст форварда "Краснодара" Фёдора Смолова.
Александр Кокорин выступал за московское "Динамо" до 31 января 2016 года. На тот момент, согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляла 8 миллионов евро.
В январе 2016 года "Динамо", которое столкнулось с финансовыми проблемами в конечном итоге продал форварда петербургскому "Зениту". Сумма компенсации за его переход, по информации СМИ, составила 2 миллиона евро.
Кокорин рассказал, как в 2016 году отказался от перехода в лондонский "Арсенал"
Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин рассказал, как в 2016 году, будучи игроком московского "Динамо", отказался от перехода в лондонский "Арсенал".
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