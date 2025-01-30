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Игрок "Пари НН" может продолжить карьеру в чемпионате Испании

По информации СМИ, испанский "Хетафе" заинтересован в услугах уругвайского полузащитника нижегородского "Пари НН" Хуана Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"
Сообщается, что испанцы сделали российскому клубу предложение о трансфере хавбека. В настоящее время ведутся переговоры, окончательного решения ещё не принято.

Хуан Боселли выступает за "Пари НН" с сентября 2023 года. Его действующий контракт с нижегородцами рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 900 тыс. евро.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 5 голов, отдал 1 голевую передачу, получил 3 жёлтые и 1 прямую красную карточки.

Источник: "РБ Спорт"

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