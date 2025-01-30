По информации «СЭ», 26-летний полузащитник Даниил Куликов станет игроком «Пюника».
Последним клубом воспитанника «Локомотива» было минское «Динамо», которое он покинул в начале января. В составе белорусской команды Куликов провел 17 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее полузащитник играл за московские команды «Родина» и «Локомотив». В составе «Локомотива» он провёл 89 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.
"СЭ": экс-игрок "Локомотива" Куликов продолжит карьеру в "Пюнике"
Воспитанник «Локомотива» Даниил Куликов вскоре станет игроком армянского «Пюника».
Фото: ФК "Динамо" Минск