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"СЭ": экс-игрок "Локомотива" Куликов продолжит карьеру в "Пюнике"

Воспитанник «Локомотива» Даниил Куликов вскоре станет игроком армянского «Пюника».
Фото: ФК "Динамо" Минск
По информации «СЭ», 26-летний полузащитник Даниил Куликов станет игроком «Пюника».

Последним клубом воспитанника «Локомотива» было минское «Динамо», которое он покинул в начале января. В составе белорусской команды Куликов провел 17 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее полузащитник играл за московские команды «Родина» и «Локомотив». В составе «Локомотива» он провёл 89 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.

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