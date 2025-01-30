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"СЭ": Малком планирует вернуться в "Зенит"

Экс-игрок «Зенита» Малком выразил желание вернуться в Санкт-Петербург этим летом.
Фото: IMAGO
Как сообщает «СЭ», бывший нападающий «Зенита» Малком выразил желание вернуться в Санкт-Петербург этим летом, так как не ощущает себя важным игроком в «Аль-Хиляле».

Бразилец чувствовал себя комфортно в России и считает, что возвращение в «Зенит» будет лучшим шагом для его карьеры на данный момент.

27-летний футболист выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год, проведя 109 матчей, забив 42 гола и отдав 24 результативные передачи. В июле 2023 года «Аль-Хиляль» выкупил игрока за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Малкома 6 голов и 9 ассистов в 22 матчах за «Аль-Хиляль» во всех турнирах. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

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