"Спартак" играет сейчас в силу своих футболистов и всё равно находится на третьем месте. "Зенит" не играет в силу своих футболистов и делит первое место с "Краснодаром". Если "Зенит" начнет играть в силу своих футболистов, то прибавит очень сильно. Более того, если у петербуржцев что-то не так, они всегда могут кого-то заменить. Бразилец приехал, полгода побыл здесь, уехал - и приехал другой", - заявил Ловчев.
В текущее трансферное окно состав "Зенита" пополнил бразильский вингер Луис Энрике, приобретенный у "Ботафого" за 33 миллиона евро. Из "Зенита" в "Ботафого" за 10 миллионов перебрался бразилец Артур, приобретенный в зимнее трансферное окно прошлого сезона у "Палмейраса" за 15 миллионов. Бразилец Клаудиньо перешел в "Аль-Садд" из чемпионата Катара за 20 миллионов евро.
Этой же зимой в "Зенит" вернулся бразилец Ду Кейроз, который первую часть сезона провел в аренде в "Гремио". Следующим летом команду покинет бразилец Вендел, чей трансфер в "Ботафого" за 20 миллионов евро уже согласован. Ранее в СМИ сообщалось, что в "Зенит" собирается вернуться бразилец Малком, перешедший летом 2023 года в саудовский "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро.
На контракте с клубом также находится бразильский центральный защитник Роберт Ренан, который минувшим летом был отдан в аренду в "Аль-Шабаб". Он вернется в "Зенит" летом 2025 года.
Источник: "Матч ТВ"
Ловчев: если у "Зенита" что-то не так, они всегда могут кого-то заменить. Бразилец приехал, полгода побыл, уехал
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"