"Мой контракт? Вопрос нашим руководителям. Конечно, я бы хотел остаться, я спартаковец. Сколько мне дадут, столько и готов играть. Есть люди, которые принимают решения по трансферам и так далее. Для меня это не проблема", - цитирует Зобнина "Чемпионат".
В текущем сезоне Роман Зобнин провел за московский "Спартак" во всех турнирах 10 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками в своем активе.
Зобнин - о возможном продлении контракта: я бы хотел остаться, я спартаковец
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин высказался о возможном продлении контракта с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"