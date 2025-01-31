Экс-игрок "Барселоны" Глеб назвал, кто из легионеров оставил самый яркий след в РПЛ

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Белоруссии Александр Глеб назвал легионера, который, по его мнению, оставил самый яркий след в Российской Премьер-Лиге.

Фото: ФК "Зенит"





Португальский атакующий полузащитник Данни в чемпионате России по футболу выступал в составе московского "Динамо" (с августа 2005 года до августа 2008 года) и в составе петербургского "Зенита" (с августа 2008 года до июля 2017 года).



Бело-голубые выкупили хавбека у лиссабонского "Спортинга" за 3 млн евро. В составе столичного клуба он в общей сложности принял участие в 113 официальных матчах, в которых забил 20 голов и отдал 28 голевых передач. Затем Дании у "Динамо" за 30 млн евро выкупил "Зенит", в составе которого португалец 256 раз появлялся на поле в официальных матчах, забил 68 голов и отдал партнерам по команде 73 голевые передачи. "Самый яркий след в РПЛ среди легионеров оставил Данни. На самом деле их было очень много в разные периоды. Если бы у меня был список под рукой, может быть, я ещё кого-нибудь назвал. Но первым в голову пришёл португалец. Мне нравилась его игра за " Зенит ". Мне всегда очень сильно импонируют такие креативные и техничные футболисты. Ещё Кураньи классно рисовал в " Динамо ". Халк с ударчиком был в "Зените", — приводит слова Глеба Legalbet Португальский атакующий полузащитник Данни в чемпионате России по футболу выступал в составе московского "Динамо" (с августа 2005 года до августа 2008 года) и в составе петербургского "Зенита" (с августа 2008 года до июля 2017 года).Бело-голубые выкупили хавбека у лиссабонского "Спортинга" за 3 млн евро. В составе столичного клуба он в общей сложности принял участие в 113 официальных матчах, в которых забил 20 голов и отдал 28 голевых передач. Затем Дании у "Динамо" за 30 млн евро выкупил "Зенит", в составе которого португалец 256 раз появлялся на поле в официальных матчах, забил 68 голов и отдал партнерам по команде 73 голевые передачи.

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