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Баста: подписание Тошича - большая честь для меня, просто мечта

Президент медиаклуба "СКА-Ростов" Василий Вакуленко, известный как Баста, отреагировал на подписание контракта с экс-игроком ЦСКА Зораном Тошичем.
Фото: ФК "СКА-Ростов"
- Подписание Зорана – большая честь для меня, просто мечта. Как для болельщика ЦСКА, в целом футбольного болельщика – большая честь подписать такого игрока. Можно много хорошего про него сказать. Это правда большая удача и радость для нас.

В пятницу, 31 января, клуб Медиалиги "СКА?Ростов" объявил о подписании контракта с бывшим атакующим полузащитником московского ЦСКА Зораном Тошичем.

37-летний сербский футболист защищал цвета "армейцев" с 2010 по 2017 год. В составе красно-синих он трижды становился чемпионом России, а также дважды завоевывал Кубок и Суперкубок страны. 27 сентября 2024 года хавбек объявил об окончании игровой карьеры.

Источник: "Матч ТВ"

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