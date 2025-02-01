"У Клаудиньо было много предложений из Бразилии. Его хотели "Фламенго", "Палмейрас". В конце концов, он уехал в Эмираты. Думаю, он уже хотел сменить клуб, поэтому начал откровенно валять дурака", - приводит слова Рейса Metaratings.
22 января стало известно о том, что бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо перешёл из петербургского "Зенита" в катарский "Аль-Садд". По информации СМИ, сумма компенсации за переход 28-летнего футболиста составила 20 миллионов евро.
В составе "Зенита" Клаудиньо с августа 2021 года принял участие в 124 официальных матчах, в которых ему удалось забить 21 гол и отдать 31 голевую передачу.
Агент Рейс: Клаудиньо начал откровенно валять дурака чтобы уйти из "Зенита"
Агент ФИФА Гильерме Рейс высказался об уходе из петербургского "Зенита" в катарский "Аль-Садд" бразильского полузащитника Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"