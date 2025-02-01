Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Химки
6 - 1 6 1
ЧерноморецЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Ахмат
3 - 0 3 0
СептемвриЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Химки
2 - 3 2 3
СКА-ХабаровскЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
РостовЗавершен

Агент Рейс: Клаудиньо начал откровенно валять дурака чтобы уйти из "Зенита"

Агент ФИФА Гильерме Рейс высказался об уходе из петербургского "Зенита" в катарский "Аль-Садд" бразильского полузащитника Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
"У Клаудиньо было много предложений из Бразилии. Его хотели "Фламенго", "Палмейрас". В конце концов, он уехал в Эмираты. Думаю, он уже хотел сменить клуб, поэтому начал откровенно валять дурака", - приводит слова Рейса Metaratings.

22 января стало известно о том, что бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо перешёл из петербургского "Зенита" в катарский "Аль-Садд". По информации СМИ, сумма компенсации за переход 28-летнего футболиста составила 20 миллионов евро.

В составе "Зенита" Клаудиньо с августа 2021 года принял участие в 124 официальных матчах, в которых ему удалось забить 21 гол и отдать 31 голевую передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится