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Боярский: от ухода Клаудиньо не грустно, он уже исчерпал свои возможности

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал уход полузащитника Клаудиньо в "Аль-Садд".
Фото: ФК "Зенит"
"От ухода Клаудиньо не грустно, он свое дело сделал. Спасибо ему большое, но он уже исчерпал свои возможности", - передает слова Боярского "СЭ".

Клаудиньо играл за "Зенит" с августа 2021 года. За время своего пребывания в команде из Санкт-Петербурга он провел 124 матча, в которых забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу. В составе сине-бело-голубых атакующий полузащитник трижды становился чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок страны и один раз национальный Кубок. В январе бразилец перешел в "Аль-Садд".

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