"Малком был бы полезен команде. Думаю, "Зенит" удовлетворит его желание о возвращении. Он бы не затерялся! Уверен, все будет нормально, он вольется в команду", - цитирует Боярского "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что вингер "Аль-Хиляля" Малком выразил желание вернуться этим летом в "Зенит", за который играл с 2019 по 2023 год.
В текущем сезоне нападающий провел за команду из Саудовской Аравии 22 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и сделал 9 результативных передач на партнеров. Действующее трудовое соглашение бразильского футболиста с "Аль-Хилялем" рассчитано до 2027 года.
Боярский: думаю, "Зенит" удовлетворит желание Малкома вернуться
Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал возможное возвращение в "Зенит" Малкома.
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