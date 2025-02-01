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Червиченко - о возможном переходе Помазуна в "Спартак": какая разница, где протирать лавку?

Бывший генеральный директор "Спартака" Илья Червиченко высказался о голкипере Илье Помазуне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Как второй вратарь Помазун, возможно, пригодится "Спартаку". Какая разница, где протирать лавку? В "Спартаке", как я понял, стабильным вратарем основы стал Максименко. Его может привлечь только трансфер в серьезный европейский клуб", - цитирует Червиченко "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что голкипер московского ЦСКА Илья Помазун в ближайшее время перейдет в "Спартак". В текущем сезоне вратарь не провел ни одного матча, главный тренер "армейцев" Марко Николич отстранил Помазуна от работы с основной командой из-за того, что голкипер допустил свой переход в московский "Спартак".

После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. ЦСКА занимает 6-е место с 31-м очком в своем активе.

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