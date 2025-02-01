"Все прекрасно понимают, что Вендел на протяжении последних лет изъявляет желание продолжить свою карьеру в другом чемпионате, вернуться домой. Клуб пошёл навстречу. Так сложились обстоятельства, что получилось совершить эту сделку обмена футболистами с "Ботафого". На мой взгляд, неплохое решение в тех условиях, в которых мы находимся", - цитирует Семака "Чемпионат".
Напомним, что в зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел нападающего Луиса Энрике из "Ботафого", в обратном направлении последовал нападающий Артур, а летом к бразильцам присоединится полузащитник Вендел.
Вендел выступает за петербургский "Зенит" с осени 2020 года, бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 142 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч и 34 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 20 миллионов евро. Полузащитник является четырехкратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка страны.
Семак: Вендел на протяжении нескольких лет изъявлял желание продолжить карьеру в другом чемпионате
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об уходе Вендела.
Фото: ФК "Зенит"