"Делал ли "Ростов" предложение Селихову? Нет, мы не вели переговоры и не делали предложение", - цитирует Рыскина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Селихов отклонил первое предложение "Ростова", голкипер покинул московский "Спартак" этой зимой на правах свободного агента.
В текущем сезоне российский голкипер провел за красно-белых во всех турнирах 8 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
"Ростов" не делал предложения голкиперу Александру Селихову
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался об интересе клуба к Александру Селихову.
Фото: ФК "Спартак"