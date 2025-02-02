«По трансферу Илича в «Спартак» всё готово», — заявил Джулини в интервью «Чемпионату».
Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за игрока 16 миллионов евро.
В составе «Торино» Илич провел 61 матч, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. За сборную Сербии 23-летний полузащитник успел сыграть 21 матч и отметиться двумя результативными передачами.
«Торино» уже успел пополнить состав двумя игроками центра поля: Чезаре Казадеи и Элифа Элмаса. За Казадеи заплатили 13 миллионов евро, а Элмаса взяли в аренду с правом выкупа.
Итальянский журналист: трансфер Илича в "Спартак" завершён
Журналист Corriere Torino и Toro News Альберто Джулини сообщил, что «Спартак» и «Торино» договорились о переходе 23-летнего сербского полузащитника Ивана Илича.
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