"Если говорить о других кандидатах, я их не вижу. Во главе РФС должен быть человек богатый, независимый и любящий футбол. Все это у Дюкова есть. Может быть, Миллер захочет, если уйдет из "Газпрома". Таких людей в нашей стране не очень много", - слова Червиченко приводит "ВсеПроСпорт".
2 февраля на внеочередной конференции Российского футбольного союза прошли выборы главы организации. Президентом РФС на срок до 2029 года единогласно был избран действующий глава организации - Александр Дюков. 57-летний функционер занимает этот пост с февраля 2019 года. Ранее (с марта 2008 г. по май 2017 г.) Александр Дюков был президентом "Зенита" и (с 2008 г. по февраль 2019 г.) председателем совета директоров петербургского клуба.
Червиченко: главой РФС должен быть человек богатый, независимый и любящий футбол - может, Миллер захочет
Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о переизбрании на пост президента Российского футбольного союза Александра Дюкова.
Фото: ФК "Зенит"