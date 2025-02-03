По информации Gambeta Пабло Солари стал игроком московского «Спартака». Соглашение рассчитано до июня 2029 года, а сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
Текущая рыночная стоимость аргентинца составляет 7 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с «Ривер Плейтом» действует до 31 декабря 2027 года.
В новом сезоне «Ривер Плейт» уже успел провести три матча, но Солари принял участие только в одном из них. Он вышел на замену и сыграл 17 минут. В остальных матчах вингер не был заявлен, так как велись переговоры со «Спартаком».
Источник: Пабло Солари стал игроком "Спартака"
Аргентинский нападающий Пабло Солари подписал долгосрочный контракт с московским «Спартаком».
Фото: IMAGO