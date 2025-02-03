"Спартаковская забава последних лет – купить футболиста задорого, а отпустить от греха подальше даром. Вот трансфер Николсона из этой категории. Каждый развлекается в силу своих возможностей. Если бы за Николсона заплатили 2, а не 8 млн евро, было бы все равно много. Больше полторашки этот футболист стоить не мог. Лучше всего люди учатся, когда теряют много денег, и сразу приходит понимание процессов. Но в "Спартаке" почему-то это долго доходит – одна трансферная неудача за другой", - приводит слова Червиченко "ВсеПроСпорт".
2 февраля московский "Спартак" объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с ямайским нападающем Шамаром Николсоном. Красно-белые выкупили футболиста в январе 2022 года у бельгийского клуба "Шарлеруа". По информации СМИ, сумма компенсации за переход составила 8 миллионов евро, а годовая зарплата форварда - 1,6 миллиона евро в год.
В составе столичного клуба Шамар Николсон в общей сложности принял участие в 57 официальных матчах, в которых забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. Следующим клубом ямайца стала мексиканская "Тихуана".
Червиченко: спартаковская забава последних лет – купить футболиста задорого, а отпустить даром
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на уход из команды ямайского нападающего Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"