"Нет, не обижает, потому что я не соглашусь с этим высказыванием. Уровень профессионализма футболистов сейчас в России достаточно высок. Уровень соревнований мегавысок. Если мы говорим про соревнования РПЛ, то они проходят очень качественно, качественно проходит match day, качественная презентация на телевидении, качественная трансляция, качественная работа СММ-служб клубов, что даёт большой интерес к футболу", - приводит слова Измайлова "Советский спорт".
Напомним, в недавнем интервью российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин заявил, что в 2019 году Российская Премьер-Лиги "уже была говном". Сам футболист перестал выступать в чемпионате России в январе 2021 года, когда перешел из московского "Спартака" в итальянскую "Фиорентину".
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги (т.е. после 18-го тура) первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (39 очков), на втором месте располагается действующий чемпион страны, петербургский "Зенит" (39 очков), а третью строчку занимает московский "Спартак" (37 очков).
Наиль Измайлов: слова Кокорина об уровне РПЛ не обижают - уровень соревнований в России мегавысок
Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов ответил, не обижает ли его критика форварда кипрского "Ариса" Александра Кокорина в адрес российского футбола.
Фото: ФК "Арис"