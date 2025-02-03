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Глушаков: очевидно, что "Спартаку" нужно брать нападающего

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался об уходе Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"
"Если с ним расторгли контракт, значит, клуб не видит его в составе. В команде остался только Манфред Угальде, очевидно, что "Спартаку" нужно брать нападающего. Думаю, сейчас клуб занимается его поиском", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".

Напомним, что в зимнее трансферное окно московский "Спартак" покинули нападающие Виллиан Жозе и Шамар Николсон.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице. Команде Деяна Станковича предстоит сыграть на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

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