"Будущее Виктора? Пока он с нами, от "Сочи" запрос на его возвращение не поступал", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Викторьен Ангбан перешел в махачкалинское "Динамо" из "Сочи" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне ивуариец провел во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 600 тысяч евро. Ранее полузащитник выступал за "Мец" и испанскую "Гранаду".
В махачкалинском "Динамо" высказались о будущем Ангбана
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о будущем полузащитника Викторьена Ангбана.
Фото: ФК "Сочи"