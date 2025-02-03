"Он не очень командный, не очень хорошо реагирует на всё то, что происходит на футбольном поле. Нервно? Да. У него много карточек, в том числе и красных, было в ЦСКА за разговоры, за дисциплину, за отмашки случались предупреждения. И сейчас я вижу у него инфантильность по отношению к тому, что происходит на футбольном поле. Он не лидер этой команды, хотя ему уже близко к 30, много сезонов играет за одну команду", - приводит слова Игнашевича "Ведомости" со ссылкой на видеоподкаст Cappuccino&Catenaccio.
Российский полузащитник выступает за футбольный клуб "Монако" с июля 2018 года, когда монегаски выкупили хавбека у "армейского" клуба за 30 миллионов евро. С тех пор россиянин в составе "Монако" в общей сложности принял участие в 228 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 34 гола, отдал партнерам по команде 40 голевых передач, получил 43 жёлтых и 3 прямых красных карточки.
Действующий контракт между Александром Головиным и "Монако" рассчитан на срок до конца сезона-2028/29. Наивысшим достижением полузащитника в составе монегасков является завоевание серебряных медалей чемпионата Франции по итогам сезона-2023/24.
Игнашевич упрекнул Головина в инфантильности к происходящему на футбольном поле
Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич поделился своим мнением о том, каким игроком является полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин.
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