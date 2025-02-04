"Никаких активных переговоров по Сильянову нет. Насколько я владею информацией, то предложение, которое было сделано, не устроило "Локомотив". В данный момент ничего не происходит. Александр готовится к сезону с "Локомотивом". Скорее всего, переход Сильянова в "Динамо»" не состоится", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
Защитник московского "Локомотива" Александр Сильянов в сезоне-2024/25 в составе "железнодорожников" 24 раза появлялся на поле в официальных матчах, отдал партнеру по команде 1 голевую передачу и получил 2 предупреждения.
Действующее соглашение 23-летнего футболиста с футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6 миллионов евро.
Представитель Сильянова подтвердил, что "Динамо" сделало предложение "Локомотиву" по переходу защитника
Владимир Кузьмичев, представитель футболиста Александра Сильянова, прокомментировал информацию о его возможном переходе из "локомотива" в "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"