Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Атлетико
23:30
ХетафеНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
23:00
БолоньяНе начат

Кубок Германии

Новости
Штутгарт
22:45
АугсбургНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
1 - 0 1 0
ДинамоЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
РостовИдёт
Ахмат
0 - 0 0 0
Графичар1 тайм
Рубин
0 - 0 0 0
Сурхан1 тайм
Зенит
19:30
ЦСКАНе начат

Представитель Сильянова подтвердил, что "Динамо" сделало предложение "Локомотиву" по переходу защитника

Владимир Кузьмичев, представитель футболиста Александра Сильянова, прокомментировал информацию о его возможном переходе из "локомотива" в "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
"Никаких активных переговоров по Сильянову нет. Насколько я владею информацией, то предложение, которое было сделано, не устроило "Локомотив". В данный момент ничего не происходит. Александр готовится к сезону с "Локомотивом". Скорее всего, переход Сильянова в "Динамо»" не состоится", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".

Защитник московского "Локомотива" Александр Сильянов в сезоне-2024/25 в составе "железнодорожников" 24 раза появлялся на поле в официальных матчах, отдал партнеру по команде 1 голевую передачу и получил 2 предупреждения.

Действующее соглашение 23-летнего футболиста с футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится