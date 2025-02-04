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Тюкавин: "Зенит" и "Спартак" молодцы, что усиливаются, но "Динамо", видимо, и так сильное

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал работу клуба на зимнем трансферном рынке.
Фото: ФК "Динамо"
«Зенит» и «Спартак» молодцы, что усиливаются. Нам, видимо, не надо усиливаться, и так всё сильное», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

На данный момент у «Зенита» официально подтвержден только один трансфер — переход бразильского вингера Луиса Энрике из «Ботафого» за 33 миллиона евро. Ожидается, что вскоре будет объявлено о трансфере уругвайского полузащитника из «Браги» в «Зенит».

Что касается «Спартака», то официально клуб приобрел только вратаря ЦСКА Илью Помазуна. Однако в СМИ активно обсуждаются слухи о возможных переходах Ивана Илича из «Торино», Пабло Солари из «Ривер Плейта» и Леви Гарсии из «АЕКа».

У «Динамо» пока нет новых приобретений. Однако, по новостям СМИ, клуб ведёт переговоры о покупке полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

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