«Зенит» и «Спартак» молодцы, что усиливаются. Нам, видимо, не надо усиливаться, и так всё сильное», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».
На данный момент у «Зенита» официально подтвержден только один трансфер — переход бразильского вингера Луиса Энрике из «Ботафого» за 33 миллиона евро. Ожидается, что вскоре будет объявлено о трансфере уругвайского полузащитника из «Браги» в «Зенит».
Что касается «Спартака», то официально клуб приобрел только вратаря ЦСКА Илью Помазуна. Однако в СМИ активно обсуждаются слухи о возможных переходах Ивана Илича из «Торино», Пабло Солари из «Ривер Плейта» и Леви Гарсии из «АЕКа».
У «Динамо» пока нет новых приобретений. Однако, по новостям СМИ, клуб ведёт переговоры о покупке полузащитника «Ростова» Данила Глебова.
Тюкавин: "Зенит" и "Спартак" молодцы, что усиливаются, но "Динамо", видимо, и так сильное
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал работу клуба на зимнем трансферном рынке.
Фото: ФК "Динамо"