"Малком, я думаю, закончит свою карьеру в России, он никуда уже не поедет. Получается, что его снова тут завалят деньгами? Да. Мог ли он претендовать на большее, если бы выбрал карьеру, а не деньги? Да, но он, мне кажется, никуда уже не перейдет. Он останется в "Зените" до конца", - приводит слова Петржелы "ВсеПроСпорт".
Нападающий Малком был игроком петербургского "Зенит" с августа 2019 года до июля 2023 года. За это время бразилец принял участие в 109 официальных матчах, в которых ему удалось забить 42 гола и отдать 24 голевые передачи. В составе "Зенита" футболиста стал 4-кратным чемпионом России, 4-кратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка России.
В феврале 2023 года Малком был принят в российское гражданство. Но в июле 2023 г. вингер был за 60 млн евро продан в саудовский "Аль-Хилаль".
Петржела: "Зенит" снова завалит Малкома деньгами, и он закончит свою карьеру в России
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о возможном возвращении Малкома в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"