"Бразильцы не намерены отпускать своего игрока до конца сезона в Южной Америке. К тому же, к Уэсли есть интерес от клубов английской Премьер-Лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А, и он больше желает перейти в Европу с возможностью играть в Лиге Чемпионов", - сообщает источник Sport24.
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" может заплатить бразильскому "Фламенго" за Уэсли 38 миллионов евро с учетом бонусных выплат.
В 2024 году защитник провел во всех турнирах 43 матча и записал на свой счет 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего бразильца в 9 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. Команда Сергея Семака сыграет с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Sport24: "Фламенго" отказался продавать Уэсли в "Зенит" за 30+8 миллионов евро
Бразильский "Фламенго" отказался продавать защитника Уэсли в "Зенит".
Фото: ФК "Фламенго"