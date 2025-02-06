Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
Прерван
Интер

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
23:00
ТоттенхэмНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
21:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
23:30
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Оренбург
0 - 0 0 0
КАМАЗЗавершен

Червиченко - о Леви Гарсии в "Спартаке": какие 20 млн? Даже 10 млн можно заплатить только после пыток

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на информацию, что московский клуб заинтересован в приобретении нападающего греческого АЕКа Леви Гарсии.
Фото: ФК АЕК
"Кто такой Леви Гарсия? Он играет в чемпионате Греции и является футболистом сборной Тринидада и Тобаго, а ещё ему 27 лет. Какие 20 млн евро? Даже 10 млн евро за него можно заплатить только после пыток. Понятное дело, что после этого трансфера кто-то будет очень сильно счастлив, но вряд ли это будет "Спартак", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Согласно данным журналистов, московский "Спартак" близок к приобретению 27-летнего тринидадского форварда афинского АЕКа Леви Гарсии. Сумма компенсации за трансфер составит 20 млн евро включая бонусы. Срок контракта, которые заключат футболист с красно-белыми, будет рассчитан на 3,5 года.

Леви Гарсия в сезоне-2024/25 принял участие в 22 матчах, забил в ворота соперников 10 голов, отдал партнерам по команде 3 голевые передачи. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость тринидадского игрока составляет 15 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится