"Кто такой Леви Гарсия? Он играет в чемпионате Греции и является футболистом сборной Тринидада и Тобаго, а ещё ему 27 лет. Какие 20 млн евро? Даже 10 млн евро за него можно заплатить только после пыток. Понятное дело, что после этого трансфера кто-то будет очень сильно счастлив, но вряд ли это будет "Спартак", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Согласно данным журналистов, московский "Спартак" близок к приобретению 27-летнего тринидадского форварда афинского АЕКа Леви Гарсии. Сумма компенсации за трансфер составит 20 млн евро включая бонусы. Срок контракта, которые заключат футболист с красно-белыми, будет рассчитан на 3,5 года.
Леви Гарсия в сезоне-2024/25 принял участие в 22 матчах, забил в ворота соперников 10 голов, отдал партнерам по команде 3 голевые передачи. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость тринидадского игрока составляет 15 млн евро.
Червиченко - о Леви Гарсии в "Спартаке": какие 20 млн? Даже 10 млн можно заплатить только после пыток
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на информацию, что московский клуб заинтересован в приобретении нападающего греческого АЕКа Леви Гарсии.
Фото: ФК АЕК