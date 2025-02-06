Сообщается, что это связано с желанием португальцев сразу получить всю сумму за переход игрока. При выполнении этого условия "Брага" готова расстаться с хавбеком.
Ранее появлялась информация о том, что клубы достигли договоренности о переходе футболиста в российский клуб за 15 млн евро + 5 млн евро в виде бонусов. Однако, по последним данным, сделка по трансферу может сорваться из-за опасений "Браги" не получить деньги.
В сезоне-202425 Родриго Саласар провел за "Брагу" 21 официальный матч, забил 6 голов, отдал 8 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 16 млн евро, контракт игрока с португальским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Источник: Legalbet
СМИ: "Брага" намеренно затягивает переговоры с "Зенитом" - трансфер Саласара возможен
По информации СМИ, португальская "Брага" намеренно затягивает переговоры с петербургским "Зенитом" по трансферу уругвайского полузащитника Родриго Саласара.
Фото: O JOGO