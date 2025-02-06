"Илич успешно прошел медосмотр. Объявление о трансфере в "Спартак" ожидается в ближайшее время", - приводит слова неназванного источника "РИА Новости".
Ранее СМИ сообщали о том, что московский "Спартак" близок к подписанию 23-летнего сербского полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича. Сумма компенсации может составить 17-18 млн евро, а контракт с хавбеком может быть заключён на срок 4 года.
В текущем сезоне Илич в составе "Торино" 13 раз появлялся на поле в официальных матчах, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночнцю стоимость 23-летнего футболиста в 18 млн евро. Его действующее соглашение с итальянцами рассчитано на срок до 30 июня 2027 года.
Источник: Илич успешно прошел медосмотр перед переходом в "Спартак"
По информации СМИ, сербский полузащитник итальянского "Торино" Иван Илич успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в московский "Спартак".
Фото: ФК "Торино"