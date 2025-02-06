"Видимо, в "Спартаке" расторгают контракты с футболистами по принципу "лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас". В клубе признают ошибки, расстаются и отправляют в утиль. Плохо, что после этого клуб продолжает действовать в том же ключе, набирая очередных спорных футболистов. Не исключено, что через год-два их будут отправлять на мороз, выплачивая компенсации", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно московский "Спартак" по обоюдному согласию сторон расторг контракты с бразильским нападающем Виллианом Жозе, португальским защитником Томашем Таваришем, вратарем Александром Селиховым, ямайским нападающем Шамаром Николсоном.
В текущем сезоне после 18-го тура Российской Премьер-Лиги красно-белые с 37-ю набранными очками располагаются на третьей строчке, отставая от промежуточных лидеров чемпионата - "Краснодара" и "Зенита" - на 2 очка.
Червиченко: не исключено, что через год-два "Спартак" будет расторгать контракты с новичками
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о последних расторжениях контрактов с футболистами московского клуба.
Фото: личный архив Андрея Червиченко