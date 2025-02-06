«Предложение «Зенита» в виде 38 миллионов евро за Уэсли — это, конечно, перебор в сегодняшних реалиях, тем более это защитник. Но клуб уже взял Луиса Энрике. Вроде бы сообщалось, что за него заплатили большие деньги, а оказалось, что состоялся обмен игроками. Мы не знаем всех тонкостей», — цитирует Горшкова «Чемпионат».
Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» предложил 30 миллионов евро плюс 8 миллионов в виде бонусов за переход правого защитника «Фламенго» Уэсли. Однако бразильский клуб не согласился на это предложение.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 21-летнего бразильца составляет 9 миллионов евро.
Александр Горшков: предложение "Зенита" в виде 38 миллионов евро за Уэсли — это, конечно, перебор
Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков прокомментировал слухи о возможном трансфере бразильского защитника «Фламенго» Уэсли в петербургский клуб.
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