"У Наира есть контракт, он готовится к возобновлению сезона. Готовится к весенней части, чтобы решить все поставленные задачи. Желание поиграть в Европе есть, но мы уважаем контракт с "Локомотивом". У нас хорошие отношения с руководством клуба. Наир будет отдавать все силы ради клуба", - цитирует агента "СЭ".
В текущем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт Тикнизяна с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Тикнизян: желание поиграть в Европе есть, но мы уважаем контракт с "Локомотивом"
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"