Гунько: надеюсь, "Спартак" станет чемпионом в год столетия "Зенита"

"Думаю, что сейчас есть возможность конкурировать корпорациями. "ЛУКОЙЛ" выделил в это трансферное окно большие деньги. Я вижу, что "Спартак" ввязался в гонку с "Зенитом". Думаю, что на первый план выйдут менеджерские способности тренеров. Надеюсь, что "Спартак" преподнесет сюрприз и станет чемпионом в год столетия "Зенита", — приводит слова Гунько "СЭ".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 18-го тура московский "Спартак" с 37-ю набранными очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент на второй строчке располагается действующий чемпион страны петербургский "Зенит", у которого в активе имеется 39 очков.
РПЛ возобновится после зимнего перерыва 28 февраля, когда начнутся матчи 19-го тура, в рамках которого "Спартак" дома встретится с "Оренбургом", а "Зенит" на своем поле сыграет против московского ЦСКА.