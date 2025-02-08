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Гунько: надеюсь, "Спартак" станет чемпионом в год столетия "Зенита"

Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Гунько поделился своим мнением о шансах красно-белых стать чемпионами России.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, что сейчас есть возможность конкурировать корпорациями. "ЛУКОЙЛ" выделил в это трансферное окно большие деньги. Я вижу, что "Спартак" ввязался в гонку с "Зенитом". Думаю, что на первый план выйдут менеджерские способности тренеров. Надеюсь, что "Спартак" преподнесет сюрприз и станет чемпионом в год столетия "Зенита", — приводит слова Гунько "СЭ".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 18-го тура московский "Спартак" с 37-ю набранными очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент на второй строчке располагается действующий чемпион страны петербургский "Зенит", у которого в активе имеется 39 очков.

РПЛ возобновится после зимнего перерыва 28 февраля, когда начнутся матчи 19-го тура, в рамках которого "Спартак" дома встретится с "Оренбургом", а "Зенит" на своем поле сыграет против московского ЦСКА.

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